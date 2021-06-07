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Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Лидия Шейко
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Москвина получила государственную награду за большой вклад в развитие отечественного фигурного катания.

Тамара Николаевна начала заниматься тренерской деятельностью в 1962 году. На последнем чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году её ученики Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским взяли бронзу, а Анастасия Мишина в паре с Александром Галлямовым стали чемпионами мира.

Всего пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

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