Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Москвина получила государственную награду за большой вклад в развитие отечественного фигурного катания.
Тамара Николаевна начала заниматься тренерской деятельностью в 1962 году. На последнем чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году её ученики Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским взяли бронзу, а Анастасия Мишина в паре с Александром Галлямовым стали чемпионами мира.
Всего пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.
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