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Максим Траньков рассказал, зачем Тарасова и Морозов летали в США

Максим Траньков рассказал, зачем Тарасова и Морозов летали в США
Александр Насонов
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, зачем серебряные призёры ОИ-2018 в Пхёнчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие под его руководством, летали в США летом 2020 года.

«Летом они успели съездить в США, где жили, тренируясь у Марины Зуевой. Главным образом для того, чтобы забрать вещи из арендованного жилья, решить некоторые бытовые вопросы, одним словом — закрыть дела. Но успевали и раскатываться», — цитирует Транькова ТАСС.

К олимпийскому сезону Тарасову и Морозова будет готовить не только Траньков, но и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

«Сейчас Женя с Володей на сборах в Сочи, они будут здесь до 12 июня, после чего присоединятся к группе Этери Георгиевны. Короткая программа на олимпийский сезон у них уже готова, её ставили Александр Жулин и Этери, и получилось, по-моему, очень неплохо. Над произвольной работа ещё предстоит», — добавил Максим.

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