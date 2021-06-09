Татьяна Волосожар назвала имя сына

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, 27 мая во второй раз ставшая мамой, опубликовала фото с мужем и детьми. Супругом спортсменки является фигурист Максим Траньков. Татьяна сообщила, что новорождённого сына они решили назвать Теодором.

«Момент, который мы запомним на всю жизнь. В этот день Теодор Максимович встретился с сестрой, бабушкой и поехал домой! Назвать сына Теодором было семейное решение, но решающее слово сказала Лика.

Спасибо каждому, кто вместе с нами искренне радовался появлению на свет Тео», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).