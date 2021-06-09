Оксана Баюл — о первом президенте Украины: он мне не перезвонил, когда суды начались

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на интервью журналиста Дмитрия Гордона с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
«Дмитрий, а вы ему задали вопрос о тяжёлой и тернистой жизни простого фигуриста? Или продали в Америку, а там — выживет или нет — кому какое дело? Мне он тоже не перезвонил, когда суды начались. Всё-таки 30 лет прошло. Надо напомнить, а то все всё забыли.
«Впервые в своей истории наша команда на открытии Олимпиады шла самостоятельно — под государственным сине-жёлтым флагом, а не в составе сборной СССР. Первым для Украины стало и олимпийское золото, завоёванное фигуристкой Оксаной Баюл. Её лично поздравил телеграммой президент Украины Леонид Кравчук». Знаете, Дмитрий, вы во многом заблуждаетесь, я далеко не дура», — написала Баюл в своём «инстаграме».
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