Ирина Слуцкая показала, как менялся её имидж

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала фото, на которых видно, как с годами менялся её имидж.
«Вчера мы с вами обсуждали стрижки, и я решила покопаться в своём архиве. Окунуться в ностальгию, так сказать. Сколько же раз я меняла причёску, не сосчитать. На фотографиях самые кардинальные смены имиджа», — написала Слуцкая.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.
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