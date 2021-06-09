Алиев рассказал, как отреагировал на непопадание на чемпионат мира

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о том, как отреагировал на то, что не попал на чемпионат мира.

«Да я всё понимал. И на пресс-конференции заявил, что если на чемпионат мира поедут другие, то надеюсь, что они сделают всё возможное, чтобы у нашей команды были три олимпийские квоты. А дальше мы будем соперничать между собой. И большая благодарность Мише Коляде и Жене Семененко, что они справились с задачей. Если помните, на пресс-конференции я говорил, что ни к кому плохо не отношусь. И отбор на ЧМ считаю справедливым, ребята были достойны ехать в Стокгольм. Я не расстроился, что всё сложилось так, хотя внутри, конечно, было сожаление, ведь я живой человек. Переживал за Макара Игнатова, который не поехал на ЧМ, хотя стал вторым на чемпионате России», — цитирует Алиева сайт ФФККР.