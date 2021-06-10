Алексей Ягудин рассказал об отношении к Плющенко, Щербаковой и Загитовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в своём «инстаграме» ответил на вопросы об отношении к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, чемпионке мира Анне Щербаковой и победительнице Игр-2018 Алине Загитовой.
Ягудина спросили: «Как вы относитесь к Евгению Плющенко?» Ягудин ответил: «Нормально, недавно вот кофейку попили».
Ещё один подписчик задал вопрос: «Как относитесь к Анне Щербаковой?» Ягудин написал: «Как? Как к спортсмену, который терпит, работает и выигрывает! С уважением!»
На аналогичный вопрос про Загитову Алексей ответил: «Алинка — крутая и очень весёлый человечек».
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.
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