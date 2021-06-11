Траньков: наш сын Теодор Максимович Волосожар-Траньков. И нам этот факт нравится

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что сразу после выписки супруги Татьяны Волосожар был вынужден уехать в Сочи. 27 мая Татьяна во второй раз стала мамой.

«Мои! Так получилось, что уехать из дома в Сочи пришлось сразу после выписки Тани. Даже дома не удалось побыть и как следует познакомиться с сыном. Хочется наблюдать каждый его момент — где потянулся, как улыбнулся, а я за тысячу километров…

Когда родилась Анжелика, в клинике нас научили её пеленать, менять подгузник, рассказывали о кормлении и реагировали на каждое волнение и моё, и Тани. Сейчас, конечно, мы уже не тревожные родители. На опыте. Но успокаивает то, что и Таня, и Тео под присмотром, пока я так далеко.

Кстати, всё-таки выскажусь. Назвать сына Теодором было семейным решением. Семейным. Так что он — Теодор Максимович Волосожар-Траньков, и нам этот факт чрезвычайно нравится», — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).