Мозер прокомментировала возобновление карьеры Савченко

Российский тренер Нина Мозер прокомментировала возвращение Алёны Савченко на лёд. Недавно фигуристка сообщила о возобновлении карьеры. Она будет выступать за сборную США.

«Если у человека есть желание, то почему нет? Может быть это какой-то уникальный случай. Вообще следующий олимпийский сезон будет очень любопытным в плане качества катания», — цитирует Мозер ТАСС.

Савченко — 37-летняя украинская и немецкая фигуристка, выступающая в парном катании. В паре с Брюно Массо становилась олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, победительницей финала Гран-при и двукратной чемпионкой Германии.

Нина Мозер — бывшая советская фигуристка, выступавшая в парном катании. Её ученики завоевали 18 медалей олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 12 — чемпионата России.