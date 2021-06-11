Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозер прокомментировала возобновление карьеры Савченко

Мозер прокомментировала возобновление карьеры Савченко
Григорий Петерсон
Комментарии

Российский тренер Нина Мозер прокомментировала возвращение Алёны Савченко на лёд. Недавно фигуристка сообщила о возобновлении карьеры. Она будет выступать за сборную США.

«Если у человека есть желание, то почему нет? Может быть это какой-то уникальный случай. Вообще следующий олимпийский сезон будет очень любопытным в плане качества катания», — цитирует Мозер ТАСС.

Савченко — 37-летняя украинская и немецкая фигуристка, выступающая в парном катании. В паре с Брюно Массо становилась олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, победительницей финала Гран-при и двукратной чемпионкой Германии.

Нина Мозер — бывшая советская фигуристка, выступавшая в парном катании. Её ученики завоевали 18 медалей олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 12 — чемпионата России.

Новость по теме
37-летняя чемпионка ОИ Алёна Савченко решила возобновить карьеру и перейти в сборную США
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021