Елизавета Туктамышева вошла в топ-50 знаменитых людей Санкт-Петербурга
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в топ-50 знаменитых людей Санкт-Петербурга и в ярком вечернем платье посетила соответствующее мероприятие, организованное глянцевым журналом «Собака.ru».
«Вчера у «Собака.ru» было мероприятие. Топ-50 знаменитых людей Питера! Рада быть одной из приглашённых гостей! Было классно повидаться со старыми знакомыми и познакомиться с новыми интересными людьми!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
24-летняя Туктамышева вошла в основой состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.
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