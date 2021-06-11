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Елизавета Туктамышева вошла в топ-50 знаменитых людей Санкт-Петербурга

Елизавета Туктамышева вошла в топ-50 знаменитых людей Санкт-Петербурга
Елена Чистова
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в топ-50 знаменитых людей Санкт-Петербурга и в ярком вечернем платье посетила соответствующее мероприятие, организованное глянцевым журналом «Собака.ru».

«Вчера у «Собака.ru» было мероприятие. Топ-50 знаменитых людей Питера! Рада быть одной из приглашённых гостей! Было классно повидаться со старыми знакомыми и познакомиться с новыми интересными людьми!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

24-летняя Туктамышева вошла в основой состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.

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