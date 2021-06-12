Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать фигурное катание в олимпийский сезон

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать соревнования фигуристов на Олимпийских играх в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Отметим, что в прошлом сезоне Тарасова временно не работала в роли комментатора.
«Мы обсуждали этот вопрос, Первый канал от меня не отказывается. Буду комментировать фигурное катание в предстоящем олимпийском сезоне», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Ранее был объявлен состав сборной России на грядущий олимпийский сезон-2021/2022, в который не вошли двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года, а также победительница чемпионатов мира (2019) и Европы (2018) Алина Загитова.
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