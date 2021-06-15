Семенович: позвонила Крылова, говорит: «Дошли слухи, что Костомаров возвращается к Навке»

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее занимавшаяся фигурным катанием, рассказала, почему образовалась её танцевальная пара с Романом Костомаровым, а также прокомментировала последовавший уход партнёра к Татьяне Навке.

«Наталья Владимировна Линичук была инициатором этой пары. Мы очень успешно катались с Володей Фёдоровым, завоевали серебро на NHK Trophy, у нас было много призовых мест, в том числе на Finlandia Trophy — это всё были серьёзные международные соревнования. Мы были первыми в Финляндии. Была очень подающая надежды пара, но Наталья Владимировна почему-то решила, что именно с Романом у нас что-то получится. Я считаю, что, наверное, это была ошибка, потому что в паре с Владимиром Федоровым я видела для себя больше результата, больше побед. Но, как говорится, у нас в спорте не принято спорить с тренером — что тренер сказал, то ты и сделал.

Как Роман сказал, что возвращается к Навке? У меня была травма колена, я уехала лечиться в Россию, задерживалась в России ещё на два-три месяца, и он долго, видимо, думал. Он понимал, что полгода — это очень много, мы не успеем подготовиться ни к Европе, ни к миру, ни к России, и принял такое решение.



На самом деле мне сказал не он. Мне сказала моя подруга Анжелика Крылова, она позвонила и сказала: «Тут до меня дошли сплетни, что Рома возвращается к Тане». Я позвонила Наталье Владимировне и сказала, что какая-то странная ситуация произошла, на что мне было сказано: “Тебе надо лечиться, думать о здоровье сейчас, а там уже будем смотреть, с кем ты будешь дальше кататься», — сказала Семенович в интервью YouTube-каналу Василия Конова.