Анне Семенович предлагали выступать за сборную США в танцах на льду

Российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее занимавшаяся фигурным катанием, призналась, что ей предлагали выступать за сборные США и Англии в танцах на льду.
«Я счастлива, что сложилась именно так моя судьба, я приобрела великолепнейшую карьеру, интереснейшую жизнь прожила — не на льду, в холоде, голоде и вечных тренировках. Я считаю, что я сделала всё правильно в тот момент — мне предлагали кататься за Англию, за США, мне предлагали уехать в Штаты, мне предлагали уйти в балет. Я была очень яркой партнёршей, одной из лучших в то время в своем виде спорта, и понятно, что предложений было много. Но я приняла решение, что я останусь здесь, в России, и вообще не хочу связывать свою жизнь с фигурным катанием, потому что, честно сказать, я всегда мечтала петь, это просто мама настояла на спорте. Мама очень строгая женщина, она как Наталья Владимировна Линичук — с ней не поспоришь, можно и в лоб получить.
Поэтому я честно хочу сказать, что если меня сейчас вернуть в тот период жизни и сказать: вот тебе в спорте олимпийская медаль или прекрасная карьера, интереснейшая жизнь в “Блестящих”, потом сольный путь — я бы ни секунды не думала, я бы выбрала то, что есть сейчас.
У меня были предложения кататься за сборную Англии или за сборную США с партнёрами, которые жили там и были гражданами этих стран. Партнёры были действительно хорошие, но я даже не рассматривала эти предложения, даже не поехала ни в Англию пробоваться к этому мальчику, ни в Америку. Я решила развернуться на 180 градусов и пойти другим путем. Я как закончила со спортом, уехала в Россию лечиться и больше в США не возвращалась», — сказала Семенович в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
- 15 июня 2021
-
10:47
-
10:06
-
08:22
-
08:13
- 14 июня 2021
-
23:48
-
18:14
-
12:57
-
12:08
-
09:06
-
09:05
- 13 июня 2021
-
23:41
-
17:40
-
16:51
-
16:43
-
16:10
-
15:46
-
13:14
-
12:14
- 12 июня 2021
-
20:36
-
17:19
-
16:17
-
12:35
-
10:50
- 11 июня 2021
-
20:16
-
20:00
-
16:34
-
15:47
-
15:05
-
12:44
-
11:55
-
11:30
-
10:40
-
10:27
-
09:40
-
08:18