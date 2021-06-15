Анне Семенович предлагали выступать за сборную США в танцах на льду

Российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее занимавшаяся фигурным катанием, призналась, что ей предлагали выступать за сборные США и Англии в танцах на льду.

«Я счастлива, что сложилась именно так моя судьба, я приобрела великолепнейшую карьеру, интереснейшую жизнь прожила — не на льду, в холоде, голоде и вечных тренировках. Я считаю, что я сделала всё правильно в тот момент — мне предлагали кататься за Англию, за США, мне предлагали уехать в Штаты, мне предлагали уйти в балет. Я была очень яркой партнёршей, одной из лучших в то время в своем виде спорта, и понятно, что предложений было много. Но я приняла решение, что я останусь здесь, в России, и вообще не хочу связывать свою жизнь с фигурным катанием, потому что, честно сказать, я всегда мечтала петь, это просто мама настояла на спорте. Мама очень строгая женщина, она как Наталья Владимировна Линичук — с ней не поспоришь, можно и в лоб получить.



Поэтому я честно хочу сказать, что если меня сейчас вернуть в тот период жизни и сказать: вот тебе в спорте олимпийская медаль или прекрасная карьера, интереснейшая жизнь в “Блестящих”, потом сольный путь — я бы ни секунды не думала, я бы выбрала то, что есть сейчас.



У меня были предложения кататься за сборную Англии или за сборную США с партнёрами, которые жили там и были гражданами этих стран. Партнёры были действительно хорошие, но я даже не рассматривала эти предложения, даже не поехала ни в Англию пробоваться к этому мальчику, ни в Америку. Я решила развернуться на 180 градусов и пойти другим путем. Я как закончила со спортом, уехала в Россию лечиться и больше в США не возвращалась», — сказала Семенович в интервью YouTube-каналу Василия Конова.