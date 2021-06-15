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Фигуристка Константинова снялась в откровенной фотосессии

Фигуристка Константинова снялась в откровенной фотосессии
Григорий Петерсон
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Бронзовый призёр зимней Универсиады, серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии фигуристка Станислава Константинова снялась в откровенной фотосессии.

В Сети появились чёрно-белые снимки, на которых спортсменка позирует в куртке поверх голого торса.

Ранее Станислава попыталась поймать ртом подброшенную клубнику, однако получила ей по носу.

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