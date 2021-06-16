Новорождённый сын Волосожар и Транькова принял участие в первой фотосессии

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о первой профессиональной фотосессии новорождённого сына Теодора.

Мальчик появился на свет 27 мая. Вместе с мужем Максимом Траньковым Волосожар также воспитывает четырёхлетнюю дочь Анжелику.

«У Тео прошла первая фотосессия. Это было так мило, что никаких уменьшительно-ласкательных словечек не хватит рассказать. И как же сразу на контрасте заметно, какой большой уже стала Ликуся», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).