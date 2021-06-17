Баюл — российскому СМИ: если я украинка, а Навка — россиянка, то это вы разжигаете войну!

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл упрекнула один из российских сайтов за фразу «Баюл на тропе войны. Украинская фигуристка наехала на Загитову из-за короны».

Ранее Загитова сфотографировалась в короне для анонса ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Однако Баюл раскритиковала олимпийскую чемпионку за то, что та надела не свою вещь.

«Многоуважаемая пресса, если я — украинка, а Навка — россиянка, то не я, а вы разжигаете воину! Я как-нибудь уже сама разберусь без вашего вмешательства. Я Татьяну знаю с пяти лет, и мамы наши были очень хорошими друзьями, да и когда Жулин и Навка предложили Костомарову выступать с Навкой, а не Семенович, я находилась в штате Делавэр. Помню, как ей было не очень. Слава богу, что Путин и Байден договорились вернуть посольство России и США обратно к работе», — написала Баюл в своём «инстаграме».