Дарья Усачёва стала единственной фигуристкой, которую проверило РУСАДА в мае

Российская фигуристка Дарья Усачёва стала единственной, кого проверило РУСАДА в мае. Всего с начала года были протестированы девять российских фигуристов.

В марте были протестированы Дмитрий Козловский, а также пары Александры Степановой с Иваном Букиным и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро. В январе и феврале на допинг были проверены Александра Бойкова, Анна Щербакова и Михаил Коляда.

Дарья Усачёва — пятнадцатилетняя фигуристка-одиночница, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Является серебряным призёром юниорского чемионата мира. В декабре 2020 года дебютировала на взрослом чемпионате России, где заняла четвёртое место. В феврале 2021 года выступала на командном Кубке Первого канала. В конце того же месяца выступила в финале Кубка России и завоевала бронзу.