Дарья Усачёва стала единственной фигуристкой, которую проверило РУСАДА в мае

Российская фигуристка Дарья Усачёва стала единственной, кого проверило РУСАДА в мае. Всего с начала года были протестированы девять российских фигуристов.
В марте были протестированы Дмитрий Козловский, а также пары Александры Степановой с Иваном Букиным и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро. В январе и феврале на допинг были проверены Александра Бойкова, Анна Щербакова и Михаил Коляда.
Дарья Усачёва — пятнадцатилетняя фигуристка-одиночница, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Является серебряным призёром юниорского чемионата мира. В декабре 2020 года дебютировала на взрослом чемпионате России, где заняла четвёртое место. В феврале 2021 года выступала на командном Кубке Первого канала. В конце того же месяца выступила в финале Кубка России и завоевала бронзу.
- 19 июня 2021
-
10:51
- 18 июня 2021
-
21:52
-
15:11
-
14:30
-
14:19
-
14:10
-
12:34
-
11:51
-
10:55
-
10:42
-
08:08
- 17 июня 2021
-
15:43
-
11:41
-
11:39
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:16
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06
-
09:02
-
08:49
-
08:38
-
08:20
-
00:09
- 15 июня 2021
-
21:25
-
20:12
-
19:15
-
18:43
-
14:37
-
12:19