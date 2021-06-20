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«В компании настоящих профессионалов». Бойкова сфотографировалась со Столбовой в Сочи

«В компании настоящих профессионалов». Бойкова сфотографировалась со Столбовой в Сочи
Елена Чистова
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, сообщила о завершении сбора группы Тамары Москвиной в Сочи.

«Заключительный день сборов! Безумно рады были снова проводить подготовку к сезону на олимпийской арене «Айсберг» в компании настоящих профессионалов. Спасибо всей команде за работу! Дальше – больше», – написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».

Чемпионы Европы 2020 года Бойкова и Козловский сфотографировались с тренером Артуром Минчуком и олимпийской чемпионкой в команде Ксенией Столбовой, которая недавно присоединилась к тренерскому штабу.

На чемпионате мира – 2021 Бойкова и Козловский завоевали бронзовые медали.

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