«В компании настоящих профессионалов». Бойкова сфотографировалась со Столбовой в Сочи
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, сообщила о завершении сбора группы Тамары Москвиной в Сочи.
«Заключительный день сборов! Безумно рады были снова проводить подготовку к сезону на олимпийской арене «Айсберг» в компании настоящих профессионалов. Спасибо всей команде за работу! Дальше – больше», – написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
Чемпионы Европы 2020 года Бойкова и Козловский сфотографировались с тренером Артуром Минчуком и олимпийской чемпионкой в команде Ксенией Столбовой, которая недавно присоединилась к тренерскому штабу.
На чемпионате мира – 2021 Бойкова и Козловский завоевали бронзовые медали.
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