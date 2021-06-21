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Олимпийский чемпион Сихарулидзе стал крёстным отцом младшего сына Плющенко

Олимпийский чемпион Сихарулидзе стал крёстным отцом младшего сына Плющенко
Елена Чистова
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Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, известный продюсер Яна Рудковская, сообщила, что крёстными родителями её младшего сына, восьмимесячного Арсения, стали дизайнер Наталья Якимчик и олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе.

«Вчера, в канун праздника Святой Троицы покрестили Арсюшу. Благодарим наших близких друзей — Наташу Якимчик и олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе — за согласие стать крёстными родителями для нашего малыша. Моё сердце спокойно», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографии таинства.

Фото можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «Инстаграме».

Напомним, Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

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