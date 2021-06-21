Олимпийский чемпион Сихарулидзе стал крёстным отцом младшего сына Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, известный продюсер Яна Рудковская, сообщила, что крёстными родителями её младшего сына, восьмимесячного Арсения, стали дизайнер Наталья Якимчик и олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе.

«Вчера, в канун праздника Святой Троицы покрестили Арсюшу. Благодарим наших близких друзей — Наташу Якимчик и олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе — за согласие стать крёстными родителями для нашего малыша. Моё сердце спокойно», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографии таинства.

Фото можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «Инстаграме».

Напомним, Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.