«Важно иметь личные границы». Станислава Константинова показала яркое фото

Бронзовый призёр зимней Универсиады-2019 российская фигуристка Станислава Константинова высказала мнение о важности построения личных границ.

«Вот думала я, как подписать фото. Всегда с этим трудности какие-то. И первое, что мне пришло в голову, злободневная моя тема, как важно выстроить и иметь личные границы. Работаем над собой и не боимся показаться грубыми, невоспитанными, циничными, а сразу оцениваем ситуацию, выбираем прямоту и выстраиваем личный комфорт, вместо того, чтобы вечно быть комфортными для всех, чаще в ущерб себе», — написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Станиславы Константиновой в «Инстаграме».

После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.