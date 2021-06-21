«Важно иметь личные границы». Станислава Константинова показала яркое фото

Бронзовый призёр зимней Универсиады-2019 российская фигуристка Станислава Константинова высказала мнение о важности построения личных границ.
«Вот думала я, как подписать фото. Всегда с этим трудности какие-то. И первое, что мне пришло в голову, злободневная моя тема, как важно выстроить и иметь личные границы. Работаем над собой и не боимся показаться грубыми, невоспитанными, циничными, а сразу оцениваем ситуацию, выбираем прямоту и выстраиваем личный комфорт, вместо того, чтобы вечно быть комфортными для всех, чаще в ущерб себе», — написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Станиславы Константиновой в «Инстаграме».
После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.
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