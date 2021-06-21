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Виктория Синицина — о фото с Кацалаповым: ну что за мачо позади меня

Виктория Синицина — о фото с Кацалаповым: ну что за мачо позади меня
Антон Шебика
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Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала их совместную фотографию.

«Ну что за мачо позади меня», — подписала фото спортсменка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Синициной

Подписчики так оценили фотографию дуэта:

«Очень красивая пара».
«Ваши результаты говорят за вас! Всегда оставайтесь такими!»
«Вы в надёжных руках! Прекрасна!»
«Великолепные».

В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.

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