Виктория Синицина — о фото с Кацалаповым: ну что за мачо позади меня

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала их совместную фотографию.

«Ну что за мачо позади меня», — подписала фото спортсменка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Синициной

Подписчики так оценили фотографию дуэта:



«Очень красивая пара».

«Ваши результаты говорят за вас! Всегда оставайтесь такими!»

«Вы в надёжных руках! Прекрасна!»

«Великолепные».

В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.