Евгения Медведева: врачи не выявили, на что у меня аллергия

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о результатах медицинского обследования, которое она прошла в связи с появившейся аллергией.
Фигуристка случайно узнала об особенности своего организма во время косметологических процедур и сообщила: «Оказывается, у меня аллергия на молоко. А дела с кожей уже лучше, но ещё есть что лечить».
После обследования Евгения в своём «инстаграме» сказала: «Ездили сегодня, проверили мою аллергию. Оказалось, что на молоко у меня её нет. Слава богу, ура! Это круто, здорово. А на что аллергия, врачи пока так и не выявили. Будем искать».
Ранее Медведева, пропустившая сезон-2020/2021 из-за травмы и последовавшей за ней болезни, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
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