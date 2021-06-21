Максим Траньков прокомментировал слова Этери Тутберидзе о пробеле в парном катании

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе высказала мнение, что в парном фигурном катании наблюдается пробел в плане постановок и стабильности прыжков.

«В принципе, согласен. Не первый год говорю, что парное катание, к сожалению, не на подъёме в целом в мире. И если у нас оно всегда на очень хорошем уровне, который мы стараемся поддерживать, то общемировой уровень в застое», — приводит слова Транькова «Газета.ru».

Максим Траньков в паре с Татьяной Волосожар стал двукратным олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратным чемпионом России (2011, 2013, 2016).