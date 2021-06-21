Туктамышева показала доброе фото со своим тренером Мишиным

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото со своим тренером Алексеем Мишиным.



Снимок выполнен в чёрно-белых тонах, а в качестве подписи к фотографии 24-летняя Туктамышева поставила эмодзи «сердце», которое передаёт отношение фигуристки к своему наставнику. Туктамышева занимается под руководством Мишина с 2006 года.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктмышевой в «Инстаграме».

Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Кроме неё, основу составили только фигуристки группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачёв и Майя Хромых.