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Туктамышева показала доброе фото со своим тренером Мишиным

Туктамышева показала доброе фото со своим тренером Мишиным
Елена Чистова
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото со своим тренером Алексеем Мишиным.

Снимок выполнен в чёрно-белых тонах, а в качестве подписи к фотографии 24-летняя Туктамышева поставила эмодзи «сердце», которое передаёт отношение фигуристки к своему наставнику. Туктамышева занимается под руководством Мишина с 2006 года.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктмышевой в «Инстаграме».

Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Кроме неё, основу составили только фигуристки группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачёв и Майя Хромых.

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