«Люблю вас». Татьяна Тарасова опубликовала фото с Алексеем Ягудиным и Татьяной Тотьмяниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала фотографию с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и его супругой Татьяной Тотьмяниной.
«Традиционная уже подпись — мы», — написала Тарасова.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой
Ягудин и Тотьмянина также разместили в своих аккаунтах это фото. Алексей подписал его: «Обожаем Вас». Тотьмянина добавила: «Татьяна Анатольевна, ваш оптимизм, любовь к жизни и работе заряжают! Спасибо».
Тарасова в комментарии к посту Тотьмяниной написала: «Люблю вас».
В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
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