Татьяна Тарасова отреагировала на вручение Москвиной ордена «За заслуги перед Отечеством»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на известие о награждении Тамары Москвиной орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Москвина получила государственную награду за большой вклад в развитие отечественного фигурного катания.

«Тамаре Николаевне Москвиной вручён орден «За заслуги перед Отечеством» ll степени. Тамара, поздравляю от себя лично и от огромной армии болельщиков и поклонников фигурного катания. Более 60 лет у руля отечественного парного катания. Медали высшего достоинства на крупнейших турнирах. Горжусь и люблю!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Москвина начала заниматься тренерской деятельностью в 1962 году. На последнем чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году её ученики Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским взяли бронзу, а Анастасия Мишина в паре с Александром Галлямовым стали чемпионами мира. Всего пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.