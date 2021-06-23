Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко получил разрешение выступать за Польшу

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила российскому фигуристу Владимиру Самойлову сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши.

«Самойлов получил наше разрешение представлять Польшу. Тренироваться он будет тоже в Польше. За какую страну спортсмен получил разрешение выступать, в ней он и должен тренироваться», — приводит слова президента ФФККР Александра Горшкова «РИА Новости».

Самойлов — победитель и призёр этапов Кубка России и юниорского Гран-при. Наилучшим достижением фигуриста на чемпионатах России является шестое место в 2018 году. На тренировках Владимир исполнял пять четверных прыжков. За время карьеры Самойлов успел поработать с Инной Гончаренко в ЦСКА, с Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и в Академии Евгения Плющенко.