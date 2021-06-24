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Дочь Тутберидзе и сын Смолкина будут выступать во взрослом катании в сезоне-2021/2022

Дочь Тутберидзе и сын Смолкина будут выступать во взрослом катании в сезоне-2021/2022
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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в дуэте с Глебом Смолкиным, заявила, что в новом сезоне пара будет выступать во взрослых соревнованиях.

«В новом сезоне выходим во взрослые!» – написала Дэвис.

Фото из «инстаграма» Дианы Дэвис

В прошлом сезоне пара выиграла финал Кубка России среди юниоров.

Диана Дэвис – дочь Этери Тутберидзе.

Глеб Смолкин – сын актёра театра и кино Бориса Смолкина.

Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову.

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