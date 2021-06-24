Дочь Тутберидзе и сын Смолкина будут выступать во взрослом катании в сезоне-2021/2022
Поделиться
Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в дуэте с Глебом Смолкиным, заявила, что в новом сезоне пара будет выступать во взрослых соревнованиях.
«В новом сезоне выходим во взрослые!» – написала Дэвис.
Фото из «инстаграма» Дианы Дэвис
В прошлом сезоне пара выиграла финал Кубка России среди юниоров.
Диана Дэвис – дочь Этери Тутберидзе.
Глеб Смолкин – сын актёра театра и кино Бориса Смолкина.
Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову.
Комментарии
- 24 июня 2021
-
18:46
-
16:07
-
12:10
-
11:38
-
11:13
-
09:21
-
09:04
-
08:28
-
08:12
- 23 июня 2021
-
22:31
-
21:36
-
21:19
-
18:18
-
17:41
-
16:36
-
16:03
-
15:36
-
15:26
-
13:42
-
12:31
-
10:52
-
10:10
-
10:06
- 22 июня 2021
-
23:52
-
23:03
-
13:51
-
10:37
-
09:12
-
09:05
-
08:48
- 21 июня 2021
-
23:05
-
11:23
-
09:00
-
08:45
-
08:31
Партнерский контент