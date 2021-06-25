Максим Траньков: судьи будут помогать дочери Тутберидзе? Глупости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал новость о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин с нового сезона будет выступать во взрослых соревнованиях. Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я не силён в танцах на льду, поэтому мне сложно рассуждать, готов ли дуэт Дэвис — Смолкин к переходу во взрослое катание. Шансы на Олимпиаду есть у всех. Если они приняли такое решение, то оно взвешено и обсуждалось с тренерским штабом.

За счёт чего у дуэта могут быть судейские преференции? У Ивана Букина ведь нет никаких преференций, хотя его отец является олимпийским чемпионом. Какие тогда могут быть разговоры? Это всё глупости», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.