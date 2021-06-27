Максим Траньков: то, чем сейчас занимается Медведева, не является парным катанием

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил шансы двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой стать фигуристкой-парницей. Медведева тренируется в паре с фигуристом Александром Энбертом для участия в ледовом шоу «Анна Каренина».
«Мы даже разговаривали с Женей лично. Я сказал ей: «Почему бы тебе не наделать шуму, перейти в пары?» Но ответ, как правило, был отрицательным. То, чем сейчас занимается Женя, не является парным катанием. Это называется адажио, когда партнёр просто поднимает тебя вверх, а ты выполняешь ряд красивых и зрелищных элементов.
Это не парное катание, не спортивное парное катание – здесь нет выбросов с несколькими оборотами, подкруток. Это в большей степени для искусства, ледовых шоу. Думаю, что Женя, в принципе, поступает правильно, так как будучи разносторонней фигуристкой она сможет выступать в ледовых шоу не только как одиночница, но и с партнёром.
Такая гибкость всегда приветствуется, но я не думаю, что Женя Медведева сменит свою спортивную роль. Это будет очень сложно. Да, это реально, но всё зависит от уровня, на котором ты хочешь выступать.
Нужно найти партнёра, многому научиться. К тому же, травмы, которые у неё были… Это тоже имеет значение», — цитирует Транькова сайт Международного олимпийского комитета.
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