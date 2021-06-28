«Бойтесь своих желаний». Елизавета Туктамышева показала фотографии из Парижа

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём «инстаграме» опубликовала фотографии из Парижа (Франция).

«Париж, я влюблена. Опять… P.S. Бойтесь своих желаний», — подписала снимки Туктамышева.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.



В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.