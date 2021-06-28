«Бойтесь своих желаний». Елизавета Туктамышева показала фотографии из Парижа

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём «инстаграме» опубликовала фотографии из Парижа (Франция).
«Париж, я влюблена. Опять… P.S. Бойтесь своих желаний», — подписала снимки Туктамышева.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.
- 28 июня 2021
-
08:20
-
08:13
-
00:41
- 27 июня 2021
-
22:39
-
22:09
-
20:54
-
16:49
-
15:56
-
15:35
-
13:44
-
00:17
- 26 июня 2021
-
23:56
-
16:45
-
16:34
-
16:18
-
16:03
-
14:58
-
13:29
-
09:52
- 25 июня 2021
-
21:48
-
19:56
-
15:44
-
15:41
-
15:34
-
14:35
-
13:34
-
12:00
-
10:58
-
09:14
-
08:58
-
08:53
-
08:28
-
08:16
-
00:32
- 24 июня 2021
-
22:14