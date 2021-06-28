Татьяна Волосожар — о новорождённом сыне: мы все изменились с появлением Теодора

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как изменилась её семья после рождения второго ребёнка. Месяц назад она родила сына Теодора.

«Теодору 1 месяц… Даже не знаю, уже один месяц или ещё только один месяц? Невозможно в слова уместить всё то, что я чувствую. Знаете, мамы часто боятся, что с появлением второго ребёнка их любви может не хватить на двоих. Не бойтесь! Хватит! Любовь множится.



Мы все изменились с появлением Теодора, даже Декстер (собака Татьяны Волосожар и Максима Транькова. — Прим. „Чемпионата“). Этот малыш сделал нас ещё ближе, ещё счастливее. Тео, с первым днём рождения тебя», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом спортсменки является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. 27 мая 2021 года у них родился сын Теодор.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).