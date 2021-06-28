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Ксения Синицына выполнила четверной тулуп на тренировке

Ксения Синицына выполнила четверной тулуп на тренировке
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16-летняя российская фигуристка Ксения Синицына поделилась видео с работы над четверным тулупом на тренировке. Спортсменке удалось без падений выполнить технически сложный элемент.

Отметим, что Синицына полностью пропустила первую половину сезона-2020/2021 из-за травмы: контрольные прокаты и этапы Кубка России, а затем и чемпионат России в Челябинске. После возвращения, в марте на Всероссийских соревнованиях памяти Игоря Русакова она попыталась исполнить именно четверной тулуп, но сорвала прыжок падением.

Синицына – вице-чемпионка юношеской Олимпиады в женском одиночном катании, обладательница золотой медали в командных соревнованиях. На взрослом чемпионате России в сезоне-2019/20 Ксения заняла пятое место, а также стала четвёртой в финале юношеского Гран-при.

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