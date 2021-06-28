Хореограф Тутберидзе: ребята, у меня антитела. Какой смысл делать прививку?

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, ответил на упрёк в том, что он работает с детьми, не сделав прививку от коронавируса.

«Некоторые написали в комментариях: «Ах ты, такой-сякой антипрививочник, ты заразу сейчас понесёшь детям, нашим олимпийским чемпионам, чемпионам мира. Тебя надо уволить с этой работы». Но если бы я не имел антител, я бы, скорее всего, пошёл бы и привился. А у меня, ребята, есть антитела.

А теперь вопрос такой: для чего нужна прививка? Насколько я знаю, чтобы выработать у человека антитела. А если у человека есть антитела, значит, прививка, по сути, не нужна. Я как педагог каждую неделю-две делаю ПЦР-тесты, которые показывают нормальные результаты. Естественно, если у меня будет какое-то недомогание, я и близко к детям не подойду. Но у меня отличный иммунитет и всё в порядке. Получается, я переболел ковидом, не понимая, когда это произошло. И при этом я должен пойти и сделать прививку. Какой смысл? Где логика? Не понимаю», — сказал Железняков на видео в своём «инстаграме».