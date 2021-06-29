Екатерина Боброва рассказала, как реагирует на истерики сына

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как справляется с истериками своего сына Саши. Супругом Екатерины является бывший фигурист Андрей Депутат.

«С Сашкой, конечно, не соскучишься (мамская тема, но так близка многим). Начинаем путешествовать в уже более осознанном возрасте и открываем новые грани и таланты. Истерики! Хотя Саша и не умеет пока строить сложносочинённые предложения, он уже прекрасно всё понимает (нам повезло). А ещё он уже начинает показывать свой характер и испытывать пределы маминых и папиных границ.



Всегда спокойно относилась к мамам с очень громкими детьми. Меня больше раздражали более «умные» люди, которых бесило поведение чужих детей, и они пытались учить мам, как нужно их воспитывать. Когда я сама стала мамой, очень боялась повстречать таких людей. Тут два варианта: или я этим людям объясню, куда идти (где их явно очень ждут). Либо, что ещё хуже, проглочу все «учения».

Но пока что при Сашиных истериках (да, такое тоже бывает) нам встречаются нормальные люди, которые даже начинают улыбаться, когда мы абсолютно спокойным голосом, размеренно пытаемся объяснить кричащему Саше что-то как взрослому. Главное, что мы можем с ним договориться", — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой