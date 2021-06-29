В ФФККР объяснили, с чем связан перенос этапа Гран-при из Москвы в Сочи

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, с чем связан перенос этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/2022 из Москвы в Сочи.

«Международная федерация хоккея приняла решение об изменениях размеров площадки. Соответственно, некоторые площадки перешли на другой размер. Сейчас у нас олимпийский год, необходимо провести соревнования на площадке 30х60, такая площадка у нас есть с хорошей красивой историей – это «Айсберг» в Сочи. Соревнования пройдут там», — приводит слова Когана «РИА Новости».

Отметим, что с 2006 года российский этап Гран-при постоянно проходил в Москве. А в 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 и 2005 годах соревнования принимал Санкт-Петербург.