«Мозги нужны другие». Ирина Роднина — о шансах Евгении Медведевой стать парницей

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предположила, смогла бы двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выступать в парном катании. Медведева будет участвовать в шоу «Анна Каренина» в паре с серебряным призёром Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Александром Энбертом.
«Девушка пробует себя, видимо, что-то ещё не досказала, ищет, чем заняться. Но это всё больше шоу, к спорту это отношения не имеет. Самореклама — да, нужно привлечь чуть больше внимания к себе перед новыми программами.
Я не думаю, что Медведева ставит перед собой цель вернуться в большой спорт в роли парницы. После такого перерыва очень сложно показать результат, а тем более в новом для себя виде.
То, что делают 12-летние девочки-парницы, начинать делать в 21 год крайне сложно, мозги нужны другие — бесстрашные. В 12 лет тебе ничего не страшно: выбросы, подкрутки. А в 21 уже задаёшь вопрос: а мне это надо?» — цитирует Роднину Sport24.
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