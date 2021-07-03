Тотьмянина – о Ягудине: у Лёши детство в одном месте играет, он такой сладкий папа-пряник

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказала, какие роли в воспитании детей отведены ей и её супругу Алексею Ягудину.
«Я всего боюсь – например, когда дети едут кататься на горку. Я сама получала в жизни довольно много травм и, пройдя их, конечно, не хочу, чтобы мои чада испытали такую же боль. Когда девочки едут куда-то на роликах, на великах, лезут с папой на какие-то заборы, недостроенные дома, у меня просто сердце в пятки уходит. Я сразу ухожу, даже не смотрю, говорю: «Сами потом будете разбираться». А у Лёши, наоборот, детство в одном месте играет, ему лишь бы с детьми по лужам побегать, забраться куда повыше. Получается, что я строгий родитель, который в меру ответственности что-то запрещает, ругает, а Лёша – такой сладкий папа-пряник», — приводит слова Тотьмяниной Tele.ru.
- 3 июля 2021
-
14:11
-
13:02
-
12:18
-
11:35
-
10:41
-
09:23
- 2 июля 2021
-
14:59
-
14:29
-
11:48
-
08:38
- 1 июля 2021
-
18:30
-
14:28
-
12:09
-
11:19
-
10:48
-
10:39
-
09:52
-
09:17
-
09:13
-
09:03
-
08:36
-
08:24
- 30 июня 2021
-
23:59
-
12:23
-
12:20
-
11:33
-
11:17
-
08:59
-
00:46
- 29 июня 2021
-
21:25
-
20:20
-
20:00
-
15:54
-
12:24
-
09:16