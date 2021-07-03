Тотьмянина – о Ягудине: у Лёши детство в одном месте играет, он такой сладкий папа-пряник

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказала, какие роли в воспитании детей отведены ей и её супругу Алексею Ягудину.

«Я всего боюсь – например, когда дети едут кататься на горку. Я сама получала в жизни довольно много травм и, пройдя их, конечно, не хочу, чтобы мои чада испытали такую же боль. Когда девочки едут куда-то на роликах, на великах, лезут с папой на какие-то заборы, недостроенные дома, у меня просто сердце в пятки уходит. Я сразу ухожу, даже не смотрю, говорю: «Сами потом будете разбираться». А у Лёши, наоборот, детство в одном месте играет, ему лишь бы с детьми по лужам побегать, забраться куда повыше. Получается, что я строгий родитель, который в меру ответственности что-то запрещает, ругает, а Лёша – такой сладкий папа-пряник», — приводит слова Тотьмяниной Tele.ru.