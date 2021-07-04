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Ирина Жук: Степанова и Букин стали дружнее, как кулак, как единое целое

Ирина Жук: Степанова и Букин стали дружнее, как кулак, как единое целое
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Ирина Жук, тренер действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина, рассказала о прогрессе подопечных при подготовке программ к грядущему олимпийскому сезону-2021/2022.

«Ваня с Сашей поставили все программы. О музыкальной части произвольного танца мы расскажем чуть позже, но пока могу сказать, что за эти сборы они сделали серьёзный шаг вперёд. Они изменились в катании, оно стало более матёрым, выросла скорость, выросло чувство движения друг друга, да и общение в паре стало чуть другим. Они стали дружнее, как кулак, как единое целое», — приводит слова Жук «РИА Новости».

Отметим, что на чемпионате мира 2021 года Степанова и Букин заняли пятое место. Золото досталось другой российской паре — Виктория СиницинаНикита Кацалапов.

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