«Загитова ничего своего не создала». Баюл призналась, что болела за Медведеву на ОИ-2018
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл призналась, что болела за россиянку Евгению Медведеву на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея). Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, уступив соотечественнице Алине Загитовой.
«Я в 2018-м болела за Женю. И я смотрю, что делает она и Алина, — это два разных человека.
На данный момент Алина ничего своего не создала. Я как минимум в 1993-м привнесла в мир фигурного катания вращение «кольцо», — приводит слова Баюл «Спорт-экспресс».
Напомним, Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за проблем со спиной.
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