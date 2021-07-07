Стала известна стоимость месячного абонемента в «Ангелах Плющенко»

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, опубликовал пост о наборе в академию «Ангелы Плющенко».
«Внимание! Открыт набор в группу начальной подготовки в нашу академию „Ангелы Плющенко“ на новый сезон! Бегом звонить! Всего 15 тыс. рублей месячный абонемент! В потрясающих условиях и с тренерами самого высокого уровня. Всего 50 мест в группу начальной подготовки. Две группы! Берём малышей от 3,5 лет», — написал Саша Плющенко в своём «инстаграме».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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