Евгения Медведева показала третью часть яркой фотосессии с болгарским певцом Костовым

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и болгарский певец Кристиан Костов приняли участие в яркой фотосессии. Первая часть доступна здесь, вторая — здесь.
«Flora: фаза 3. Уровень света и сила будоражащих сознание ароматов достигли своей высочайшей точки — сопротивление было бесполезно. Они шли дальше. Всё, чего касался их взгляд, становилось всё более насыщенным и ярким, как и они сами: с каждым шагом J-191199 и K-150300 расцветали все сильнее.
J-191199 и K-150300 никогда раньше не испытывали такого урагана эмоций, названий которым они не знали, но эти эмоции были настолько чисты и лучезарны, что пленяли и манили каждую молекулу в их теле за собой.
Поначалу Флора настороженно относилась к новоприбывшим, однако излучаемые ими вибрации буквально кричали об их мирных намерениях, и в мгновение ока Флора заключила J-191199 и K-150300 в объятия, как своих собственных детей.
Наконец пазл сложился: они раскрыли тайну, скрывающуюся за исчезновением людей в запретной зоне. Их новообретённая природа была ответом, который они искали всю свою жизнь», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
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