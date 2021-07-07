Команда Тутберидзе в стихах поздравила Софью Акатьеву с днём рождения

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил с днём рождения чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Софью Акатьеву. Фигуристке сегодня исполняется 14 лет.
«Поздравляем с днём рождения, Софья!
Тебя мы, Соня, поздравляем,
Не знай печали и невзгод!
Здоровья, радости желаем,
На льду тебя успех пусть ждёт!», — написано в поздравлении.
Также в посте выложена короткая видеонарезка с участием Софьи.
Поздравление можно посмотреть в официальном "инстаграме" тренерского штаба Этери Тутберидзе Teamtutberidze_official.
Подписчики присоединились к поздравлениям спортсменки.
«Эту девушку ждёт ещё очень много побед. Искренняя, талантливая и просто доброй души человек. С днём рождения», «С днём рождения супер Соник!», «Она очень красивая, из неё вырастет настоящая лебедь».
В комментариях к посту Софья поблагодарила команду: «Спасибо большое за поздравления».
- 7 июля 2021
-
13:33
-
09:02
-
09:00
-
08:27
-
08:12
- 6 июля 2021
-
23:34
-
16:43
-
13:03
-
10:16
-
08:25
- 5 июля 2021
-
17:46
-
13:46
-
13:23
-
12:58
-
11:31
-
11:22
-
09:03
-
08:14
- 4 июля 2021
-
20:36
-
15:33
-
12:18
-
11:42
- 3 июля 2021
-
22:14
-
20:40
-
17:31
-
15:42
-
15:15
-
15:04
-
14:11
-
13:02
-
12:18
-
11:35
-
10:41
-
09:23
- 2 июля 2021
-
14:59