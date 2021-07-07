Команда Тутберидзе в стихах поздравила Софью Акатьеву с днём рождения

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил с днём рождения чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Софью Акатьеву. Фигуристке сегодня исполняется 14 лет.



«Поздравляем с днём рождения, Софья!



Тебя мы, Соня, поздравляем,

Не знай печали и невзгод!

Здоровья, радости желаем,

На льду тебя успех пусть ждёт!», — написано в поздравлении.



Также в посте выложена короткая видеонарезка с участием Софьи.

Поздравление можно посмотреть в официальном "инстаграме" тренерского штаба Этери Тутберидзе Teamtutberidze_official.

Подписчики присоединились к поздравлениям спортсменки.

«Эту девушку ждёт ещё очень много побед. Искренняя, талантливая и просто доброй души человек. С днём рождения», «С днём рождения супер Соник!», «Она очень красивая, из неё вырастет настоящая лебедь».

В комментариях к посту Софья поблагодарила команду: «Спасибо большое за поздравления».