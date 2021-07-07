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Команда Тутберидзе в стихах поздравила Софью Акатьеву с днём рождения

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Софью Акатьеву с днём рождения
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил с днём рождения чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Софью Акатьеву. Фигуристке сегодня исполняется 14 лет.

«Поздравляем с днём рождения, Софья!

Тебя мы, Соня, поздравляем,
Не знай печали и невзгод!
Здоровья, радости желаем,
На льду тебя успех пусть ждёт!», — написано в поздравлении.

Также в посте выложена короткая видеонарезка с участием Софьи.

Поздравление можно посмотреть в официальном "инстаграме" тренерского штаба Этери Тутберидзе Teamtutberidze_official.

Подписчики присоединились к поздравлениям спортсменки.

«Эту девушку ждёт ещё очень много побед. Искренняя, талантливая и просто доброй души человек. С днём рождения», «С днём рождения супер Соник!», «Она очень красивая, из неё вырастет настоящая лебедь».

В комментариях к посту Софья поблагодарила команду: «Спасибо большое за поздравления».

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