Алина Загитова о падении с доски для вейкбординга: не больно

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова в своём «инстаграме» выложила видео, на котором она падает с доски для занятия вейкбордингом.

Видео взято из «инстаграма» Алины Загитовой

Ранее российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе, открыла для себя новый вид спорта. Девушка также занялась вейкбордингом.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы.

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