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Евгения Медведева — о премьере «Анны Карениной»: Кити и Левин готовы

Евгения Медведева — о премьере «Анны Карениной»: Кити и Левин готовы
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в преддверии премьеры ледового шоу «Анна Каренина» показала фото с партнёром в своём «инстаграме».

«Завтра премьера! Кити и Левин готовы», – подписала фото Медведева.

Медведева исполнит роль Кити Щербацкой. Её партнером станет серебряный призёр в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Александр Энберт. Он сыграет Константина Левина.

Премьера шоу состоится 9 июля в Сочи.

Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Евгении Медведевой.

Подписчики отреагировали на новый пост следующим образом.

«Ждём с нетерпением! Такие красивые», «Нежная Кити», «Вау, костюмы невероятные, отличной премьеры», «Платье Мед-чан слишком красиво. Мед-чан слишком прекрасна», — писали поклонники.

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