Евгения Медведева — о премьере «Анны Карениной»: Кити и Левин готовы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в преддверии премьеры ледового шоу «Анна Каренина» показала фото с партнёром в своём «инстаграме».
«Завтра премьера! Кити и Левин готовы», – подписала фото Медведева.
Медведева исполнит роль Кити Щербацкой. Её партнером станет серебряный призёр в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Александр Энберт. Он сыграет Константина Левина.
Премьера шоу состоится 9 июля в Сочи.
Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Евгении Медведевой.
Подписчики отреагировали на новый пост следующим образом.
«Ждём с нетерпением! Такие красивые», «Нежная Кити», «Вау, костюмы невероятные, отличной премьеры», «Платье Мед-чан слишком красиво. Мед-чан слишком прекрасна», — писали поклонники.
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