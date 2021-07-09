Ирина Роднина отреагировала на отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Я не знаю, какой у него был контракт, какие обязательства должны были быть выполнены. Мы знаем очень малую часть договора тренера и РФС. Задачу выйти в плей-офф чемпионата Европы сборная не выполнила. Отбор к чемпионату мира? Мне нравится слово «отбор» – как будто у нас есть что отбирать. Мы находимся в смешной, я бы сказала, ситуации. То, что мы имеем и на что способны, показали на чемпионате Европы.



Нам нужен специалист, который сможет даже этих неумех сорганизовать, и чтобы у них появился какой-то стимул, амбиции», – цитирует Роднину «РБК-Спорт».