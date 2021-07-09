Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загорски и Гурейро приехали в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина

Загорски и Гурейро приехали в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина
Комментарии

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал, что пара прибыла в Великобританию для постановки произвольного танца у олимпийского чемпиона 1984 года Кристофера Дина.

«Мы прилетели в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина. Очень этому рады, поскольку давно мечтали вновь поработать с Кристофером, но пандемия нам всячески мешала», — приводит слова Гурейро РИА «Новости».

Гурейро и Загорски – неоднократные призёры чемпионатов России, двукратные победители Кубка России. Тиффани родилась в Лондоне.

Ранее Гурейро сообщил, что переболел коронавирусом и провёл две недели на карантине, поэтому пара только начинает тренировки в межсезонье.

Новость по теме
Джонатан Гурейро — о коронавирусе: уже получены отрицательные тесты
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021