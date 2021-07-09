Загорски и Гурейро приехали в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал, что пара прибыла в Великобританию для постановки произвольного танца у олимпийского чемпиона 1984 года Кристофера Дина.

«Мы прилетели в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина. Очень этому рады, поскольку давно мечтали вновь поработать с Кристофером, но пандемия нам всячески мешала», — приводит слова Гурейро РИА «Новости».

Гурейро и Загорски – неоднократные призёры чемпионатов России, двукратные победители Кубка России. Тиффани родилась в Лондоне.

Ранее Гурейро сообщил, что переболел коронавирусом и провёл две недели на карантине, поэтому пара только начинает тренировки в межсезонье.