Загорски и Гурейро приехали в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина
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Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал, что пара прибыла в Великобританию для постановки произвольного танца у олимпийского чемпиона 1984 года Кристофера Дина.
«Мы прилетели в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина. Очень этому рады, поскольку давно мечтали вновь поработать с Кристофером, но пандемия нам всячески мешала», — приводит слова Гурейро РИА «Новости».
Гурейро и Загорски – неоднократные призёры чемпионатов России, двукратные победители Кубка России. Тиффани родилась в Лондоне.
Ранее Гурейро сообщил, что переболел коронавирусом и провёл две недели на карантине, поэтому пара только начинает тренировки в межсезонье.
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