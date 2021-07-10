Мишин — о золотой медали Семененко в школе: интеллект — одна из граней таланта фигуриста

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил своего подопечного, 17-летнего фигуриста Евгения Семененко с успешным завершением обучения в общеобразовательной школе. Семененко после окончания 11 класса вручили золотую медаль.

«Все наши фигуристы поздравляют Женю Семененко с окончанием школы и заслуженной золотой медалью. Я и его тренер Татьяна Николаевна Мишина гордимся спортсменом. Интеллект — одна из граней таланта фигуриста», — приводит слова Мишина «РИА Новости».

В прошлом сезоне Семененко успешно дебютировал на взрослом уровне. Одержав победу в финале Кубка России, он отобрался на чемпионат мира, на котором чисто откатал обе программы и в итоге занял восьмое место.