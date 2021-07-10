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Фигурист Евгений Семененко окончил школу с золотой медалью

Фигурист Евгений Семененко окончил школу с золотой медалью
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17-летний российский фигурист Евгений Семененко окончил общеобразовательную школу с золотой медалью, фотографией с которой он поделился в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Евгения Семененко.

«Учёба в школе закончена и закончена успешно. Хочется поблагодарить учителей и администрацию 606 школы за полученные знания, поддержку и понимание. Особое спасибо моей маме, своим успехом я во многом обязан именно ей! Всегда с теплотой буду вспоминать своих одноклассников. Удачи нам всем во взрослой жизни!» — написал Семененко в своём «инстаграме».

В прошлом сезоне Семененко дебютировал на взрослом уровне. Одержав победу в финале Кубка России, он отобрался на чемпионат мира, на котором чисто откатал обе программы и занял 8-е место.

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