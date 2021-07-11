Щербакова рассказала о подготовке к олимпийскому сезону

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала про подготовку к олимпийскому сезону.
«Конечно, я сразу понимала, что сезон будет ответственный, именно поэтому много занималась на отдыхе, готовилась к сезону, чтобы сразу быть в форме. Вносят коррективы травмы. Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь все это максимально быстро преодолеть и войти в форму», — цитирует Щербакову ТАСС.
17-летняя Анна Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. В сезоне-2020/2021 Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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